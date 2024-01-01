Вашингтон, 1 января, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Если потребуется, Россия может освободить Одессу, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Да, они (Россия) на самом деле могут попытаться, они уже начали, сейчас прощупывают почву», — сказал он, комментируя слова ведущего о том, что если Москва освободит Одессу, то вернуть её будет практически невозможно.

Джонсон добавил, что Вооружённые силы России находятся в более выгодном положении, чем ВСУ, поскольку обладают достаточным числом военных.

Кроме того, российская армия проходит необходимую подготовку, в то время как киевский режим хватает людей на улице и отправляет на фронт.

Как передавало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины, это приведёт к полному распаду страны.

Он отметил, что дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, идут разговоры о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски, высказал мнение Риттер, уточнив, что такой сценарий будет самоубийственным для Киева, это приведёт к прекращению существования Украины как государства.