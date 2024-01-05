Киев, 5 января, 2024, 04:48 — ИА Регнум. В Киеве удары российских ракет оставили лишь руины от фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас, которая снабжала своей продукцией украинского лидера Владимира Зеленского. Кадры разрушений опубликовало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Руководство отдела маркетинга компании пожаловалось на уничтожение производственных мощностей и сырья, привезённого из других стран. Компании будет сложно возобновить поставки из-за больших затрат, поскольку все средства постоянно вкладывались в производство.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января ВС РФ ударили по целям в Киеве. В результате атаки произошёл взрыв на фабрике по пошиву одежды для военных М-Тас, поврждены производственные мощности и складские помещения. В компании заявили, что после установления степени повреждений и нанесённых потерь будет начата отправка имеющихся товаров или возврат средств.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук подтвердил поражение в Киеве трёх военных заводов. ВС России 29 декабря 2023 года нанесли удары по КБ «Луч» и военному заводу «Артём», а 2 января — заводу по производству электротехники «Квазар», ремонтному заводу военной техники и заводу «Маяк». Завод «Артём» и КБ «Луч» находятся рядом со станцией метро «Лукьяновская», вестибюль которой, наравне с рядом соседних зданий, получил значительные повреждения.

Поздним вечером 4 января сирены воздушной тревоги предупредили население Украины об опасности с воздуха в восьми областях. Воздушная тревога объявлялась в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Также сирены сработали в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.