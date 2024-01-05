Москва, 5 января, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Аномальные морозы в Москве сказываются на работе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

В ночь на 5 января возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний из-за аномально низкой температуры на протяжении более двух суток. Увеличено время на обслуживание самолётов, пассажиров и обработку багажа.

В аэропорту создан оперативный круглосуточный штаб, принимаются меры.

Так, сотрудники паркинга помогают владельцам отогревать и запускать автомобили. За 4 января при выезде с парковок более 250 автомобилистов воспользовались такой помощью.

Как передавало ИА Регнум, ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 27,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Таких морозов в российской столице не было 42 года.

Морозы будут стоять в Московском регионе на протяжении всей первой недели января, температура опустится до минус 25 градусов, ранее сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптиков, в Москве в рождественскую ночь будет –16… –18 градусов, в Московской области –15… –20 градусов. Днём будет чуть теплее, местами выпадет слабый снег, будет –14… –16 градусов в городе и –13… –18 градусов по области. Такая температура примерно на пять градусов ниже нормы.