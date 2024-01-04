Москва, 4 января, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 27,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градуса, на Балчуге — минус 24,8, в Тушино — минус 27,1. К 08:00 мск мороз в Москве окреп до минус 26,9.

«Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы», — написал он в своём Telegram-канале.

Тишковец отметил, что таких морозов 4 января в российской столице не было 42 года.

Как сообщало ИА Регнум, морозы будут стоять в Московском регионе на протяжении всей первой недели января, температура опустится до минус 25 градусов, ранее сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным синоптиков, в Москве в рождественскую ночь будет –16… –18 градусов, в Московской области –15… –20 градусов. Днём будет чуть теплее, местами выпадет слабый снег, будет –14… –16 градусов в городе и –13… –18 градусов по области. Такая температура примерно на пять градусов ниже нормы.