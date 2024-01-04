В Москве ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы
Москва, 4 января, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 27,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 26,4 градуса, на Балчуге — минус 24,8, в Тушино — минус 27,1. К 08:00 мск мороз в Москве окреп до минус 26,9.
«Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы», — написал он в своём Telegram-канале.
Тишковец отметил, что таких морозов 4 января в российской столице не было 42 года.
Как сообщало ИА Регнум, морозы будут стоять в Московском регионе на протяжении всей первой недели января, температура опустится до минус 25 градусов, ранее сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По данным синоптиков, в Москве в рождественскую ночь будет –16… –18 градусов, в Московской области –15… –20 градусов. Днём будет чуть теплее, местами выпадет слабый снег, будет –14… –16 градусов в городе и –13… –18 градусов по области. Такая температура примерно на пять градусов ниже нормы.