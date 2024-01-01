Москва, 1 января, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Морозы ожидаются в Московском регионе на протяжении всей первой недели января, температура опустится до минус 25 градусов. Об этом сообщила 1 января главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что регион остаётся под влиянием ультраполярного вторжения. Осадков 2 и 3 января в целом не ожидается. В ночные часы 3 и 4 января похолодает до минус 22 — минус 27 градусов.

«В Москве около минус 23 — минус 25, хотя на окраинах может быть и ниже», — сказала «РИА Новости» Позднякова.

Днём 4 января будет минус 21 — минус 23 градуса, что на 14-15 градусов ниже климатической нормы. В первой пятидневке января такое бывает крайне редко, добавила синоптик.

Затем, по её словам, чуть потеплеет из-за проходящего по южной части региона циклона. Это значит, что 5 и 6 января морозы сохранятся, но будут менее крепкими. В дневные часы ожидается минус 15 — минус 20 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в Москве и Подмосковье в связи с сильными морозами объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до утра 5 января, среднесуточная температура ожидается на 7-12 °С ниже климатической нормы. Кроме того, до утра 3 января в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.