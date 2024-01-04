Москва, 4 января, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный в ноябре после потери сознания, в праздничные дни останется в больнице, сообщила 4 декабря ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Юрий Соломин

Она уточнила, что выписка артиста планируется после праздников, его состояние стабильно.

Как передавало ИА Регнум, о госпитализации 88-летнего Соломина стало известно днём 6 ноября. По данным Telegram-канала «112», он упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову медики приняли решение немедленно доставить его в больницу.

Михайлова тогда подтвердила информацию о его госпитализации. По её словам, Соломин упал во дворе собственного дома. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы отправиться в Малый театр на Ордынке.

Внучка артиста Александра 7 ноября уточняла, что врачи подтвердили у него микроинсульт. По её словам, операция ему не требуется, художественного руководителя Малого театра перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии.