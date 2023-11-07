Москва, 7 ноября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Врачи подтвердили микроинсульт у народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом сообщила его внучка Александра.

Дмитрий Серебряков/ТАСС Артист СССР Юрий Соломин

По её словам, операция ему не требуется. Художественного руководителя Малого театра перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии, уточнила Александра.

«В больнице он пробудет, я думаю, как минимум несколько недель. Он в хорошем настроении, говорит, что ему намного лучше. Очень хочет на работу и говорит свою любимую фразу: «Коммунисты не сдаются», — приводит RT слова собеседницы.

Она также сообщила, что на работе театра госпитализация Соломина никак не скажется, поскольку он делегировал свои полномочия худсовету, все спектакли состоятся.

Как передавало ИА Регнум, ранее медики оценили состояние народного артиста СССР Соломина как тяжёлое.

О госпитализации 88-летнего артиста стало известно днём 6 ноября. По данным Telegram-канала «112», он упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову медики приняли решение немедленно доставить его в больницу.

Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила информацию о его госпитализации. Она уточнила, что Соломин упал во дворе собственного дома. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы отправиться в Малый театр на Ордынке.