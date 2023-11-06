Москва, 6 ноября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали, сообщила 6 ноября директор театра Тамара Михайлова.

РИА Новости/ Сергей Пятаков Юрий Соломин

«Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним», — сказала Михайлова, слова которой приводит «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что актёра и режиссёра Юрия Соломина экстренно госпитализируют после того, как он упал в обморок в своей квартире в центре Москвы.

Причины ухудшения состояния здоровья актера выясняются.

Юрий Соломин — Народный артист СССР, Герой Труда РФ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», был награждён орденами Дружбы народов, Почёта, Восходящего солнца III степени. Широко известен в качестве киноактёра. В общей сложности сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах (не считая фильмов-спектаклей).