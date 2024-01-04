Москва, 4 января, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Отечественные самолёты гражданской авиации МС-21 и Superjet планируют объединить в один бренд. Об этом на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 3 января сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что окончательное решение объявят в скором времени.

Марина Лысцева/ТАСС Самолёт МС-21

«Не скрою, мы ведём работу в этом направлении. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», — цитирует слова министра ТАСС.

В 2022 году глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что гражданские самолёты в России могут объединить в единый бренд.

В ноябре прошлого года Слюсарь заявил, что в 2024 году российские авиаперевозчики получат полностью импортозамещённые воздушные суда, и напомнил, что ОАК должна была передать два самолёта в 2023 году и ещё 20 — в 2024-м. Глава ОАК добавил, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась больше, чем планировали.

В конце октября глава госкорпорации «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещённого лайнера МС-21 изготовлен и отправлен заказчику.

Производство пульта управления самолётными системами и светотехнического оборудования для кабины пилота разработали и наладили специалисты Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в дочерний концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Пульт позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальной, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, а также другими исполнительными механизмами самолёта. При этом отечественная авионика ничем не уступает зарубежным аналогам, подчеркнули в «Ростехе».

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил о скором завершении работ по замене зарубежных систем и агрегатов МС-21 на отечественные. Первый полёт МС-21 планируется в 2024 году.