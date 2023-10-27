Москва, 27 октября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещённого лайнера МС-21 изготовлен и отправлен заказчику, сообщила 27 октября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

UAC/Global Look Press

Производство пульта управления самолётными системами и светотехнического оборудования для кабины пилота разработали и наладили специалисты Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в дочерний концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Пульт позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальной, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, а также другими исполнительными механизмами самолёта. При этом отечественная авионика ничем не уступает зарубежным аналогам, подчеркнули в «Ростехе».

«Концерн КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21», — заявил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, серийное производство которого не раз откладывалось в условиях санкций.

Как сообщало ИА Регнум, в июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил о скором завершении работ по замене зарубежных систем и агрегатов МС-21 на отечественные. Первый полёт импортозамещённого лайнера должен состояться до конца 2023 года.