Вашингтон, 4 января, 2024, 07:57 — ИА Регнум. После теракта в Кермане прямой военной конфронтации с США призвал избегать верховный руководитель Ирана Али Хаменеи. Он приказал ограничиться ответом в виде антиизраильских операций и атаками «прокси-группировок» на военные базы США. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times от 3 января.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

«Он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на американские базы в Сирии и Ираке», — написали авторы.

При этом Хаменеи ранее обещал жёстко ответить Ирану и наказать непосредственного исполнителя, а также организатора теракта в Кермане.

По информации источников издания, Хаменеи считает атаки в Иране и Ливане частями кампании Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани произошло два взрыва. Их осуществили дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея. Погибли 103 человека, число пострадавших превысило 200 человек.

Власти назвали случившееся терактом. Президента Ирана Ибрагим Раиси пообещал найти и наказать причастных к теракту в Кермане. Также он призвал всех должностных лиц оказать помощь пострадавшим во время теракта.

В Госдепартаменте США 3 января заявили, что США не причастны к взрывам в Иране и не видят оснований обвинять в этом Израиль. Белый дом «пристально отслеживает» ситуацию в Иране и пользуется общеизвестной доступной информацией, подчеркнул официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.

В Иране после теракта у кладбища, в результате которого погибли более 100 человек, 4 января объявили днём всеобщего траура.