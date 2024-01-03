Вашингтон, 3 января, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер 3 января заявил журналистам, что власти США не имеют отношения к взрывам в Иране и при этом не видят оснований говорить о причастности к ним Израиля.

Fars/Global Look Press

Миллер подчеркнул, что Белый дом «пристально отслеживает» ситуацию в Иране и пользуется общеизвестной доступной информацией.

«Пока слишком рано говорить, что могло стать причиной взрывов, но я хотел бы сказать, что США никоим образом не вовлечены в это. Любые обратные утверждения смехотворны. Мы не имеем оснований считать, что Израиль замешан в этом взрыве», — заверил чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани произошло два взрыва. Погибли 103 человека, число пострадавших превысило 200 человек.

Наказать причастных к террористическому акту ранее пообещал президент Ирана Ибрагим Раиси.

Власти назвали случившееся терактом. Правительство Ирана объявило 4 января днём всеобщего траура.

Свои соболезнования руководству Ирана выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что убийство посещавших кладбище людей «потрясает своей жестокостью и цинизмом».

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Трамп позднее отметил, что власти США считают допустимой ликвидацию противников страны и что ЦРУ в прошлом организовало множество подобных убийств. Иран ответил на убийство Сулеймани ударом по американским военным базам в Ираке.