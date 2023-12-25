Москва, 25 декабря, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки отбили у одну позицию Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском участке фронта. Об этом 25 декабря сообщил командир отряда с позывным Сибирь.

Иван Шилов ИА Регнум

В беседе с «РИА Новости» военный уточнил, что операция проходила в тылу ВСУ. Налёт на опорный пункт украинской армии совершили бойцы спецназа Вооружённых сил России Южной группировки войск.

Ночью спецназовцы выдвинулись в расположение ВСУ, замаскировавшись рядом с блиндажом, и начали вести наблюдение. Затем артиллерия открыла по огонь по блиндажу, после этого разведчики произвели внезапный налет на эту позицию.

Украинский пленный, которого удалось захватить, рассказал, что российский спецназ подошёл к позициям, где располагались украинские войска.

«Утром рано, не знаю, сколько было времени, начался обстрел. Двоих, я знаю, убило, я вылез из окопа, бросил автомат и сказал, что я сдаюсь», — сказал пленный военный ВСУ.

Кроме того, в ходе операции российские подразделения вскрыли ряд позиций противника, использовав FPV-дроны. Украинские военные начали покидать свои позиции, чем воспользовались российские бойцы и заняли позиции.

Другая группа разведчиков с помощью беспилотника обнаружила сеть блиндажей и огневую пулемётную точку, по первым объектам сбросили боеприпасы, остальные поразили миномётным огнём и FPV-дронами.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря расчёты РСЗО «Град» группировки российских войск «Центр» уничтожили скопление личного состава и техники ВСУ в Серебрянском лесничестве на краснолиманском участке фронта. как уточнили в Минобороны, артиллерийские экипажи скрытно прибыли на огневую позицию и после наведения на цели отработали по противнику 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами.

Бойцы Южной группировки российских войск 21 декабря завладели опорным пунктом ВСУ под Артёмовском в Донецкой Народной Республике. Десантники обнаружили украинские позиции, а также расположения пунктов управления и основных огневых орудий в результате воздушной разведки. Далее подключилась артиллерия, нарушив систему управления ВСУ. Оставшиеся украинские цели разгромили расчёты FPV-дронов.