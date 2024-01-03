Вашингтон, 3 января, 2024, 15:29 — ИА Регнум. ВСУ способны лишь обстреливать гражданские объекты в России, в то время как ответ ВС РФ на атаку на Белгород показал, что Россия готова прицельно и эффективно уничтожать военные объекты киевского режима, заявил 3 января бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Русские уничтожили много иностранных наёмников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя ответный удар ВС РФ по объектам в Харькове и Киеве.

Резервы российской армии позволяют ей наносить «в сто раз больше» ударов, чем это делают ВСУ, причём ударов именно по стратегическим военным объектам, нынешний удар «шквалом ракет» это доказывает, добавил эксперт.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 декабря ВСУ с территории Харьковской области нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов.

1 января президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. Наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника, сказал глава государства. В Минобороны в период с 31 декабря по 3 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.

В частности, 31 декабря в Минобороны сообщили, что в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ российские военные поразили центр принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители Главного разведывательного управления и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, отметили в ведомстве.

Также ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по зданию СБУ в Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уничтожили представителей руководящего состава СБУ, иностранных наёмников и боевиков подразделения «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), непосредственно осуществлявших подготовку диверсий на российской территории, рассказали 31 декабря в Минобороны.

Кроме того, 3 января в ведомстве сообщили, что Вооружённые Силы России в течение минувших суток поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наёмников и бойцов националистического формирования «Харьковщина».

Ответ на теракт Киева должен состоять в новых ракетных ударах по военным и инфраструктурным объектам киевского режима, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины, отмечал обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян. Атака на Белгород еще раз доказала, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, отмечал также эксперт.