Вашингтон, 4 января, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Размещение американских ракет в Финляндии может спровоцировать Россию на ответ, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Я предполагаю, что мы разместим там ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки», — предупредил он.

Полковник добавил, что США уже направили на территорию Финляндии своих солдат.

С точки зрения Макгрегора, финны и шведы сейчас испытывают совершенно ничем не подкреплённый страх перед нападением России. Такой подход возмутителен, сказал он.

«Что вы делаете? <…>. Это же идиотизм», — обратился Макгрегор к финскому правительству.

Экс-советник главы минобороны США подчеркнул, что ни одно российское подразделение не намерено нападать на Финляндию, в Москва ни разу даже не намекали на такие на планы.

Как сообщало ИА Регнум, Россия всегда рассматривала Финляндию как дружественную страну, поэтому её вступление в НАТО вынудило Москву предпринять ответные шаги. В этой связи Россия приняла решение воссоздать Ленинградский и Московский военные округа, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Также он назвал серьёзным вызовом то, что США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое откроет доступ американской армии к военным объектам на финской территории.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 19 декабря 2023 года заявил, что Россия учитывает соглашение США и Финляндии о задействовании американцами 21 финского военного объекта, включая четыре авиабазы.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года. Министр обороны страны Антти Хяккянен 14 декабря заявил, что на территории республики планируют открыть 15 военных районов, где смогут разместиться американские войска.