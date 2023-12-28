Вена, 28 декабря, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Финляндия пострадает первой, если между Россией и НАТО начнётся «какое-то обострение», заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сурен

«Не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», — заявил дипломат в интервью «РИА Новости».

Ульянов пояснил, что Россия всегда рассматривала Финляндию как дружественную страну, поэтому её вступление в НАТО вынудило Москву предпринять ответные шаги. В этой связи Россия приняла решили воссоздать Ленинградский и Московский военные округа.

Постпред также назвал серьёзным вызовом то, что США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое откроет доступ американской армии к военным объектам на финской территории.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2022 года Североатлантический альянс официально пригласил Финляндию и Швецию стать его членами. Позднее обе страны подали заявки на вступление в альянс. Финляндию приняли в НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что у России не было проблем с Финляндией и Швецией, но они могут возникнуть из-за фактора сил военного блока.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия примет в ответ на вступление Финляндии в НАТО такие контрмеры, которые она посчитает нужными. Представитель Кремля отметил, что российские военные своевременно сообщат в случае, если на финской территории появится инфраструктура НАТО.

Полковник американской армии Юджин Виндман 21 декабря выразил мнение, что если Россия разгромит Украину, то НАТО придётся сражаться с ещё более сильной Москвой.

При этом в России неоднократно заявляли, что она не представляет угрозы для НАТО. Так, в декабре Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства добавил, что в альянс буквально затащили Финляндию, с которой у России все споры, в том числе и территориальные, давно решены.