Лондон, 4 января, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Россия смогла резко нарастить свои наступательные возможности. Из-за этого у Киева в 2024 году могут возникнуть серьёзные проблемы на фронте, справиться с которыми будет очень сложно даже при поддержке западных союзников, написал в статье для британского новостного сайта UnHerd колумнист Арис Руссинос.

Министерство обороны РФ Российская армия

Автор отметил, что обещания Запада не оправдали ожиданий Киева, не сумев резко увеличить производство боеприпасов. Щедрые поставки вооружений для ВСУ впредь никогда не повторятся, считает Руссинос.

«Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться ещё страшнее», — констатировал он.

По его словам, на Украине столкнулись с вынужденной мобилизацией порядка полмиллиона человек лишь для удержания обороны. При этом такие призывники гораздо хуже проявят себя на поле боя по сравнению с мотивированными добровольцами, поделился мнением журналист.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве признали отсутствие плана на случай дефицита военной помощи со стороны западных союзников. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главной международной ведущей CNN Кристианой Аманпур.

В США отметили военное превосходство России над Украиной. По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, в Вашингтоне располагают информацией о наличии у РФ значительных Военно-воздушных сил и наземных механизированных ресурсов. Также Кирби признал преимущество России над Украиной по числу военнослужащих.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что западные страны изменили свою позицию и уже не надеются на победу Украины. Ещё год назад на Западе говорили, что ВС России находятся «на грани краха, что будут происходить те или иные изменения», отметила она. Кнайсль добавила, что контрнаступление ВСУ провалилось, тогда как Россия пошла в наступление и может заявить о новых отвоёванных территориях.