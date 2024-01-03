Вашингтон, 4 января, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Военные возможности России преобладают над украинскими, в том числе по численности военнослужащих, заявил 3 января на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

По его словам, в США знают, что у президента России Владимира Путина по-прежнему имеются значительные Военно-воздушные силы, значительные наземные механизированные ресурсы.

Кроме того, Кирби согласился с преимуществом России над Украиной по числу военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил о превосходстве российской армии над ВСУ по всем позициям. Он отметил, что РФ обладает тысячами танков, у украинских войск их около ста, и те предоставлены Западом. Также Россия имеет сотни боевых самолётов, а на Украине мечтают получить хотя бы 50. У ВСУ нет возможности справляться с российскими дронами из-за отсутствия необходимых средств радиоэлектронной борьбы, посетовал экс-депутат.

Украинские военные не могут противостоять российской армии из-за превосходства её вооружения, признал полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко. Он отметил, что у армии России есть преимущество перед украинской как по качеству, так и по количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии. Кроме того, западные союзники отвернулись от Украины сказал офицер.