Вена, 2 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Западные страны изменили свою позицию и уже не надеются на победу Украины, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

Сергей Корсун ИА Регнум

По её словам, Запад развернулся на 180 градусов. Она напомнила, что год назад на Западе говорили, что ВС России находятся «на грани краха, что будут происходить те или иные изменения».

«А сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: а что случится, если Россия выиграет эту войну?» — сказала она.

Кнайсль добавила, что контрнаступление ВСУ провалилось, тогда как Россия пошла в наступление и может заявить о новых отвоёванных территориях.

Как сообщало ИА Регнум, Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил 19 декабря в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства также сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.