Киев, 4 января, 2024, 02:55 — ИА Регнум. У киевского режима нет никакого плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны западных союзников. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главной международной ведущей CNN Кристианой Аманпур.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Журналист спросила главу украинского МИД, если у Киева план на случай, если потребуется дополнительная военная помощь от США и Европы.

«У нас нет плана «Б». Мы уверены в плане «А», — заверил Кулеба.

Как сообщало ИА Регнум, потери военной техники украинской армией серьёзно подорвали дальнейшую материальную поддержку и репутацию западного военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом написал американский журнал Militatary Watch Magazine. Наземная противовоздушная оборона от США Киеву становится всё более критически истощенной, считают авторы.

Военные возможности России преобладают над украинскими, в том числе по численности военнослужащих, заявил 3 января на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.