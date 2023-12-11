Киев, 11 декабря, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Украинские военные не могут противостоять российской армии из-за превосходства её вооружения. Признание в этом сделал полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в интервью каналу НТА.

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Военный сказал, что на исход войны, безусловно, влияет много факторов, и основой из них — это оружие. Ни пистолет-пулемёт, ни партизанский набор, это должно быть что-то серьёзное, чтобы конкурировать с Россией.

«Сейчас мы не можем. У них качество вооружения. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим», — сказал Костенко.

По его мнению, армия России превосходит Украину и по качеству, и по количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии.

Полковник посетовал, что Запад уже отвернулся от Украины.

Как сообщало ИА Регнум, командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский заявил, что российские военные продолжают наступать по всему фронту.

Сырский признался в этом после того, как проанализировал ситуацию на линии соприкосновения с командирами ВСУ, которые сосредоточены на восточном направлении.

В Министерстве обороны РФ сообщили об успехе бойцов группировки войск «Запад». Расчёты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» разбили боевую технику и живую силу украинских боевиков на купянском направлении.

Если ВСУ решатся на новое наступление, то столкнутся с ещё большим сопротивлением со стороны российских войск. Об этом 10 декабря написал американский журнал Forbes, отмечая, что ВС России укрепили оборону в зоне спецоперации и подготовили ещё больше препятствий для ВСУ до того, как земля начала замерзать.