Киев, 28 декабря, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Российская армия превосходит украинскую буквально по всем позициям, заявил 25 декабря в эфире YouTube-канала «Сейчас» бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин.

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

«Вот возьмите любую позицию, например танки. У них их тысячи, а у нас около сотни, и то это танки, которые нам дали», — сказал он.

Лапин добавил, что у России есть сотни боевых самолётов, выполняющих задачи, а на Украине мечтают получить хотя бы 50. Экс-депутат также посетовал на невозможность ВСУ справляться с российскими дронами из-за отсутствия необходимых средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 22 декабря заявил, что большинство украинских генералов и офицеров недовольны главой киевского режима Владимиром Зеленским и могут нанести по нему неожиданный удар.

Военный эксперт Андрей Марочко 27 декабря сообщил, что в украинской армии всё чаще применяют на фронте морально устаревшее тяжёлое вооружение. По его информации, в ВСУ поставляют вооружение 40-х годов прошлого века.