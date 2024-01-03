Киев, 3 января, 2024, 21:14 — ИА Регнум. По просьбе киевского режима совет Украина — НАТО проведёт внеочередное заседание, оно будет посвящено теме авиаударов ВС РФ, нанесённых в конце декабря — начале января, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«НАТО поддержало просьбу Украины о созыве внеочередного заседания Совета НАТО — Украина в ответ на массированные авиаудары России. Одной из ключевых тем станет усиление ПВО Украины», — написал Кулеба на своей странице в X (Twitter).

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 декабря ВСУ с территории Харьковской области нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. 1 января президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. В Минобороны в период с 31 декабря по 3 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.

1 января официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в минувшие сутки ВС РФ поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow, предприятие по производству дронов в Харьковской области и другие объекты.

2 января представитель Минобороны проинформировал, что ВС РФ уничтожили места хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западным странами, а также нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, выпускающим ракеты, беспилотники и другую технику, в Киеве и его пригородах.

3 января в Министерстве обороны сообщили, в частности, о поражении пункта дислокации иностранных наёмников ВСУ и украинских националистов в Харькове и об уничтожении ангара с авиационными боеприпасами противника.