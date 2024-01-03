Москва, 3 января, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в течение минувших суток поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наёмников и бойцов националистического формирования «Харьковщина», сообщили 3 января в Министерстве обороны.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поражены (…) пункты дислокации иностранных наёмников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

31 декабря в Минобороны сообщили, что в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ российские военные поразили центр принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители Главного разведывательного управления и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, отметили в ведомстве.

Также ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по зданию СБУ в Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уничтожили представителей руководящего состава СБУ, иностранных наёмников и боевиков подразделения «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), непосредственно осуществлявших подготовку диверсий на российской территории, рассказали 31 декабря в Минобороны.

3 января в Минобороны также сообщили о перехвате за сутки восьми баллистических ракет «Точка-У», двух переделанных зенитных ракет С-200 и 34 реактивных снарядов ВСУ. ВС РФ в минувшие сутки поразили ангар с авиационным боеприпасами и радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей, рассказал Конашенков.

Потери ВСУ в минувшие сутки на донецком направлении составили более 310 военнослужащих, на южнодонецком — до 115 военнослужащих. На херсонском направлении было нанесено поражение противнику на правом берегу Днепра, на купянском — отражена атака штурмовой группы ВСУ.