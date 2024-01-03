Иран, 3 января, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи во время церемонии, посвящённой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, у кладбища в иранском городе Керман пообещал дать жёсткий ответ на действия злоумышленников, ранее 3 января организовавших теракт у кладбища, передаёт агентство IRNA.

Zuma\TASS Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

«Запятнанные кровью невинных руки и гнусные мысли, которые привели преступников к этой ошибке, отныне станут целью репрессий и справедливого наказания. Эта трагедия повлечёт за собой жёсткий ответ», — сказал он.

Хаменеи также выразил соболезнования семьям погибших в теракте.

Наказать причастных к террористическому акту ранее пообещал и президент Ирана Ибрагим Раиси.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани произошло два взрыва. Погибли 103 человека, число пострадавших превысило 200 человек.

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Власти назвали случившееся терактом. Правительство Ирана объявило 4 января днём всеобщего траура.

Свои соболезнования руководству Ирана выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что убийство посещавших кладбище людей «потрясает своей жестокостью и цинизмом».

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Трамп позднее отметил, что власти США считают допустимой ликвидацию противников страны и что ЦРУ в прошлом организовало множество подобных убийств. Иран ответил на убийство Сулеймани ударом по американским военным базам в Ираке.