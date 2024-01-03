Москва, 3 января, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Самолёты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) доставят российских военнослужащих, ранее освобождённых из плена ВСУ, в медучреждения Минобороны. Об этом сообщило военное ведомство 3 января.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ

Отмечается, для российских военных доставят самолёты военно-транспортной авиации ВКС РФ в медицинские учреждения Минобороны для дальнейшего лечения и курса реабилитации.

«Всем освобождённым российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, возвращение 248 российских военнослужащих из плена ВСУ стало возможным благодаря гуманитарному посредничеству со стороны Объединённых Арабских Эмиратов. Отмечалось, что освобождение состоялось в результате сложного переговорного процесса с киевским режимом.