Москва, 3 января, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Артиллеристы установок «Акация» шестой общевойсковой армии группировки ВС РФ «Запад» уничтожили на купянском направлении группу пехоты ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа расчета САУ «Акация» в зоне проведения СВО

Скрытное выдвижение украинской пехоты в стороны российских позиций обнаружили в ходе воздушной разведки операторы БПЛА. Координаты противника были переданы военнослужащим артиллерийской батареи. Огнём из самоходных установок российские бойцы поразили группы пехоты и две боевые машины пехоты ВСУ.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы поменяли огневые позиции на запасные, чтобы восполнить боекомплект и не допустить нанесения ответного удара со стороны противника.

Командир самоходной гаубицы «Акация» с позывным Жорик рассказал, что его заряжающий подавал снаряды как автомат, он только успевал говорить, какой нужен снаряд. Растянувшаяся вдоль минного поля группа боевиков ВСУ пыталась обезвредить свои же мины. Противник был вовремя обнаружен, враг не прошёл, констатировал командир.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ 2 января заявили о росте количества беспилотников у артиллеристов в зоне спецоперации. Дроны успешно используются в составе разведывательно-ударных комплексов, обеспечивая огневое поражение целей в режиме реального времени, а также при применении высокоточных боеприпасов типа «Краснополь-М2».

Эффективное выполнение боевых задач ракетчиками и артиллеристами вместе с применением беспилотной авиации обеспечивается и благодаря применению современных средств артиллерийской разведки, таких как «Зоопарк-1М» и «Ястреб-АВ», отметили в Минобороны.

Артиллеристы-десантники уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении у села Вербовое. Расчёты БПЛА передали бойцам в Запорожской области собранные данные, после чего их получили расчёты реактивной артиллерии. В результате было уничтожено более взвода противника.