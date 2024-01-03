Москва, 3 января, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 января в своём Telegram-канале поздравила США с новым рекордным показателем государственного долга.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С Новым долгом!» — написала она.

Как ранее передавало ИА Регнум, 2 января министерство финансов США опубликовало данные, согласно которым госдолг страны впервые превысил 34 трлн долларов. Ещё три месяца назад этот показатель находился на уровне 33 трлн.

Ранее директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица рассказал, что рост госдолга США фактически уже обрёк экономику этой страны на неминуемый дефолт. По его оценкам, такое событие ждёт Соединённые Штаты в ближайшие 10 лет.

США имеют такой госдолг, что им бумаги скоро будет не хватать на доллары для его обслуживания, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что фактически США тратят около 200 млн долларов в час на обслуживание своего долга.