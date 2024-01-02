Вашингтон, 3 января, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Госдолг Соединённых Штатов впервые превысил 34 трлн долларов. Об этом свидетельствуют новые данные на сайте минфина США.

Скриншот страницы i.ytimg.com Счетчик госдолга США

По состоянию на 2 января задолженность американской казны составляет 34,001 трлн долларов. Ещё три месяца назад показатель находился на уровне 33 трлн.

Белый дом неоднократно в 2023 году призывал Конгресс увеличить лимит задолженности.

Как сообщало ИА Регнум, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица рассказал, что рост госдолга США фактически уже обрёк экономику этой страны на неминуемый дефолт. По его оценкам, такое событие ждёт Соединённые Штаты в ближайшие 10 лет.

Датский Saxo Bank 5 декабря в своём прогнозе на 2024 год, который называется «Конец пути», опубликовал десять «шокирующих предсказаний» для мировой экономики. В частности, банк прогнозирует «крах капитализма» в США в 2024 году.

Россия в сентябре по сравнению с августом 2023 года почти в два раза увеличила объём вложений в госдолг США. Согласно данным минфина США, этот показатель вырос до $73 млн.

В начале 2023 года Россия сократила инвестиции в ценные бумаги Соединённых Штатов на миллиарды долларов. Так, по состоянию на январь российские инвестиции в казначейские облигации США составили $67 млн.

Соединённые Штаты имеют такой государственный долг, что им «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для его обслуживания, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США фактически около 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга.