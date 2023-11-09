Москва, 9 ноября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Соединённые Штаты имеют такой государственный долг, что им «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для его обслуживания, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, США фактически около $200 млн в час тратят на обслуживание своего долга.

«Бумаги скоро не будет хватать», — сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что 2 октября государственный долг США увеличился за один день сразу с $33,167 трлн до $33,442 трлн. Это стало новым историческим рекордом для Соединённых Штатов. Большую часть этой разницы составили расходы на запросы американских государственных ведомств — $266 млрд.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с ИА Регнум рассказал, что рост госдолга США фактически уже обрёк экономику этой страны на неминуемый дефолт. По его оценкам, такое событие ждёт Соединённые Штаты в ближайшие 10 лет.