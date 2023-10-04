Москва, 4 октября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Рост государственного долга США не просто опасен, но фактически уже обрёк их экономику на неминуемый дефолт на горизонте ближайших 10 лет, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Об этом он заявил 4 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее стало известно, что госдолг США обновил исторический максимум и достиг 33,442 трлн долларов.

«Предел роста госдолга США — это потолок, повышение которого надо согласовывать в сенате. Теоретически ограничений на такие повышения нет. И каждый раз это отодвигает возможный дефолт, но делает его всё более вероятным», — констатировал Перепелица.

По его мнению, власти США для оздоровления экономики могут перестать наращивать госдолг, но тогда им придётся отказаться от выплат этого долга для покрытия бюджетного дефицита или очень сильно сократить государственные расходы, на что они вряд ли решатся в обозримой перспективе.

«Скорее всего, рост госдолга США продолжится, пока остальные государства и частные компании по всему миру будут покупать государственные казначейские векселя США», — предположил экономист.

В свою очередь, Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова, призвал не забывать, что на протяжении почти всего правления Байдена увеличение госдолга выступало тем самым «последним аргументом», к которому власти США прибегали при любой кризисной ситуации.

«Фактически увеличение госдолга — это единственный действенный ресурс, оставшийся в арсенале американской власти, — сказал Максимов. — Инфляция, которую не получается ограничить на приемлемом уровне, дефицит бюджета, рост государственных расходов, в том числе и на поддержку украинского режима, — все эти факторы требуют незамедлительный реакции».

Но, кроме повышения планки госдолга, у США, по его мнению, нет готовых и адекватных решений.

Иначе на ситуацию смотрит Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Он предположил, что резкий скачок величины госдолга связан с особенностями учёта.

«Когда меняются разные категории учёта, то величина, которая отражается в отчётности также сильно меняется», — напомнил он.

Кроме того, он заметил, что сам по себе госдолг большого значения не имеет. Куда серьёзнее выглядит стоимость его обслуживания. В настоящее время стоимость обслуживания госдолга составляет около 3,5% ВВП. Это достаточно серьёзно, но не может считаться рекордом.

«Во времена Рейгана, когда, с одной стороны, госдолг мог быть меньше, но ставки были радикально выше, эта стоимость составляла 4,5%. И значительную часть этого времени американская экономика показывала существенный рост», — рассказал Хестанов.

Таким образом, нагрузка, которую создаёт госдолг США на американский бюджет, довольно существенная, но пока ее нельзя считать катастрофичной. Однако рост процентных ставок, который уже произошёл и который, скорее всего, продолжится, приведёт к тому, что стоимость обслуживания госдолга будет расти и при сохранении нынешней динамики приблизится к тем значениям, которые были во времена Рейгана.

«Поэтому американский бюджет действительно ждут большие испытания, — сказал Хестанов. — Важно и то, что процесс перехода от роста к сокращению может быть очень болезненным. Он потребует существенной перестройки американской экономики».

Ранее ИА Регнум сообщало, что государственный долг США только за день вырос на 275 млрд долларов, что больше всего суверенного долга России на 3%. Таковы результаты подсчётов, проведённых экспертами РИА Новости.

Общий долг России на 1 сентября составлял 25,6 трлн рублей, или $267,3 млрд. С начала 2023 года этот показатель вырос на ₽2,8 трлн, а если считать в долларовом выражении, то российский госдолг за этот период сократился на $57,1 млрд.

По итогам 2022 года госдолг США сравнился с совокупной задолженностью 13 крупнейших стран-должников и превысил российский более чем в 100 раз.

В сентябре 2023 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 33 трлн долларов.