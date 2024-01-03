Москва, 3 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Публикации Telegram-каналов о якобы готовящемся в ближайшие дни «сенсационном заявлении» президента России Владимира Путина по мировой безопасности не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«Нет. Это фейк», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы «завтра или послезавтра» Путин может сделать «сенсационное заявление» по вопросам мировой безопасности, в том числе и по украинскому конфликту.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков опроверг сообщения о том, что глава государства Владимир Путин перезаписал новогоднее обращение. Вопрос возник после того, как в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что президент перезаписал новогоднее обращение к гражданам.