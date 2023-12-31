Москва, 31 декабря, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что глава государства Владимир Путин перезаписал новогоднее обращение.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Нет, это не так», — сказал Песков агентству «РИА Новости».

Вопрос возник после того, как в Telegram-каналах появилось сообщение о том, что президент перезаписал новогоднее обращение к гражданам.

Как сообщало ИА Регнум, Песков на брифинге 29 декабря заявил, что новогоднее обращение Путина к жителям России будет посвящено празднику. Готова ли запись, представитель Кремля говорить не стал, предложив дождаться новогодней ночи.

Ранее Песков не стал отвечать на вопрос, где президент запишет своё выступление. Пресс-секретарь главы государства также предложил подождать до Нового года.

Новогоднее обращение Путина транслируют за несколько минут до наступления Нового года все федеральные каналы.