Анкара, 3 января, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передаст иранскому коллеге Эбрахиму Раиси предложения Анкары по урегулированию в Газе. Об этом сообщает газета Star, ссылаясь на источники.

Kremlin.ru

Отмечается, что Раиси прибудет в Турцию с официальным визитом 4 января, он будет первым гостем турецкого лидера в этом году.

По данным издания, в ходе встречи лидеры двух стран будут обсуждать нападения Израиля на Газу, а также двусторонние отношения, при этом сначала главы двух государств проведут встречу с глазу на глаз. После пройдёт 8-е заседание турецко-иранского Совета сотрудничества высокого уровня.

«На этом заседании будут оценены во всех аспектах шаги, которые можно предпринять для улучшения существующих отношений в таких областях, как экономика, торговля, энергетика, транспорт и оборонная промышленность. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в различных областях», — говорится в публикации.

Отмечается, что одним из приоритетных пунктов повестки встречи Эрдогана и Раиси станут атаки Израиля на Газу.

По данным издания, лидеры обсудят шаги для прекращения гуманитарного кризиса в регионе и достижения постоянного прекращения огня.

«Президент Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Турции по решению проблемы», — говорится в материале.

Эрдоган и Раиси также обсудят события на Южном Кавказе, в Сирии, а также борьбу с терроризмом.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Турция представила план из 11 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщила турецкая газета Akşam. По данным издания, министры иностранных дел семи стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), а именно — Турции, Саудовской Аравии, Катара, Нигерии, Египта и Индонезии — по итогам саммита в Эр-Рияде создали контактную группу, которая разработала план по урегулированию военного конфликта между радикальной группировкой ХАМАС и Израилем. Его окончательный вариант министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже представил госсекретарю США Энтони Блинкену.

Издание отмечает, что в турецком плане присутствуют такие пункты, как незамедлительное прекращение огня, введение временной гуманитарной паузы для доставки гумпомощи, прекращение выселения палестинцев из своих жилищ, а также поддержание работы больниц в анклаве.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США, которые выступают против мира в секторе Газа. Также турецкий лидер заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, назвав его обязательным условием. По его мнению, ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля.