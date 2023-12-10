Анкара, 10 декабря, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Турция представила план из 11 пунктов по урегулированию конфликту в секторе Газа. С планом ознакомились уже пять членов Совета Безопасности ОНН, сообщила турецкая газета Akşam.

Omar Ashtawy/Global Look Press

По данным издания, министры иностранных дел семи стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), а именно — Турции, Саудовской Аравии, Катара, Нигерии, Египта и Индонезии — по итогам саммита в Эр-Рияде создали контактную группу, которая разработала план по урегулированию военного конфликта между радикальной группировкой ХАМАС и Израилем. Его окончательный вариант министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже представил госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Глава МИД Турции Хакан Фидан в составе контактной группы ЛАГ/ОИС представил госсекретарю США Блинкену план урегулирования из 11 пунктов, ранее он был передан РФ, КНР, Великобритании и Франции. В плане обращено внимание на то, что «гуманитарная пауза», длившаяся с 24 ноября и продлевавшаяся несколько раз, не сработала, а решение заключается в длительном прекращении огня», — сказано в публикации.

Издание отмечает, что в турецком плане присутствуют такие пункты, как незамедлительное прекращение огня, введение временной гуманитарной паузы для доставки гумпомощи, прекращение выселения палестинцев из своих жилищ, а также поддержание работы больниц в анклаве.

По задумке авторов плана, после прекращения огня должен начаться процесс по созданию палестинского государства в границах, установленных резолюциями ООН.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США, которые выступают против мира в секторе Газа. По словам турецкого лидера, необходимо реформирование Совета Безопасности ООН, Эрдоган назвал его обязательным условием. По его мнению, ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля.

Как передавало ИА Регнум, в октябре президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В свою очередь 8 декабря представители США в Совбезе ООН заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Соавторами документа выступили 97 стран — членов ООН. Резолюцию поддержали 13 делегаций, против высказались США, представители Великобритании воздержались. В числе голосовавших за принятие документа — Россия и Китай.