Москва, 3 января, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Четверо российских военнослужащих на протяжении двух суток героически обороняли важный опорный пункт в зоне СВО. Об этом сообщил один из бойцов, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мы взяли местность, захваченную украинцами, и держали оборону этой местности вчетвером двое суток. Нас обстреливали «птички» и миномёты и всем, чем только они могли, били. Нас оттуда выбить не смогли», — сообщил боец.

В пресс-службе пояснили, что, несмотря на ураганный огонь и превосходящие силы противника, четыре героя отбили все яростные атаки и удержали важный опорный пункт.

«Мы русские пацаны, мы своих позиций не сдаём», — заявил военнослужащий.

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Как передавало ИА Регнум, бойцы штурмовых подразделений Вооружённых сил России захватили опорный пункт ВСУ и в ходе захвата буквально сожгли один из окопов противника автоматной очередью. Видео опубликовано в Telegram-канале «В прицеле свастика». На кадрах видно, что во время боя один из участников штурмовой группы попал в боекомплект первой очередью из автомата. Окоп ВСУ вспыхнул. Российские бойцы применили гранаты и в течение нескольких минут выбили противника из укрепления.

Младшего сержанта Виталия Хващевского за выполнение боевой задачи удостоили ордена Мужества. Военный рассказал, за что получил награду. В ведомстве уточнили, что российский военный отличился во время боёв под селом Вербовое в Запорожской области. Ему поставили задачу подвезти боекомплект и вывезти раненых. Несмотря на плотный артиллерийский огонь со стороны противника, вместе со старшиной роты Хващевский выполнил задачу.