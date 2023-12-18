Донецк, 18 декабря, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Бойцы штурмовых подразделений Вооружённых сил России захватили опорный пункт ВСУ, и в ходе захвата буквально сожгли один из окопов противника автоматной очередью. Видео опубликовано в Telegram-канале «В прицеле свастика».

Кадр из видео

На кадрах видно, что во время боя один из участников штурмовой группы попал в боекомплект первой очередью из автомата. Окоп ВСУ вспыхнул. Российские бойцы применили гранаты и в течение нескольких минут выбили противника из укрепления.

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Ранее 18 декабря в Минобороны России сообщили, что российские десантники штурмом овладели укреплённым опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска в ДНР. Разведчики ВДВ вскрыли систему обороны и основные огневые средства ВСУ, а артиллеристы подавили их огневые позиции и уничтожили вскрытые пункты управления. После этого десантники пошли на штурм с нескольких направлений.

Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России поразили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны также 18 декабря. Для ударов применялись фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, этот тип боеприпасов помогает бить точечно без необходимости входить в зону поражения систем противовоздушной обороны противника, отметили в ведомстве.

Подразделения Воздушно-десантных сил России в течение прошедшей недели взяли под контроль сеть из девяти опорных пунктов украинской армии под Артёмовском, рассказали в Минобороны 17 декабря. На выдавливание военных противника и зачистку каждого из опорных пунктов потребовалось от 40 минут до 2 суток.