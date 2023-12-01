Москва, 1 декабря, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Младшего сержанта Виталия Хващевского за выполнение боевой задачи удостоили ордена Мужества. Военный рассказал, за что получил награду. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Кадри из видео

В ведомстве уточнили, что российский военный отличился во время боёв под селом Вербовое в Запорожской области. Ему поставили задачу подвезти боекомплект и вывезти раненых.

«Приехал. У тебя есть полторы-две минуты. Две ― это уже слишком много. Полторы минуты, чтобы тебе разгрузиться, загрузиться и обратно. Но как только заезжаешь на поле ― ты первая мишень. Сразу же придёт прилёт», ― рассказал Виталий.

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Несмотря на плотный артиллерийский огонь со стороны противника, вместе со старшиной роты Хващевский выполнил задачу.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября отличившихся на купянском направлении фронта бойцов разведподразделений Западного военного округа отметили государственными наградами. Героям-разведчикам вручили медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени. В частности, старшего разведчика с позывным Сумрак наградили медалью за спасение сапёра, который в ходе боя оказался один в приграничной полосе.

Минобороны России показало видео боя с участием командира отделения противотанковых управляемых ракет сержанта Юрия Щербакова, получившего 3 ноября звание Героя России. На кадрах ― подборка успешных поражений украинской бронетехники, совершённых под командованием Щербакова.

В ноябре военным российской группировки войск «Запад» вручили боевые награды за уничтожение немецких танков Leopard 2 на купянском направлении. Также они получили сертификаты на выплату денежных средств от Григория Лепса и Юлии Барановской.