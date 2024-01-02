Москва, 2 января, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Российские авиакомпании по результатам 2023 года перевезли свыше 103 млн пассажиров. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров во время рабочего визита в аэропорт Шереметьево.

Сергей Бобылев/ТАСС

По его словам, было обеспечено более 103 млн авиаперевозок пассажиров. Итоговые данные за 2023 год появятся в течение месяца, добавил он.

«Мы с уверенностью можем сказать, что поставленная перед нами президентом и председателем правительства задача выполнена», — заявил Ядров, уточнив, что рост внутренних перевозок по отношению к 2022 году составил 6,6%.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что в 2022 году было перевезено 95,2 млн пассажиров.

В ноябре 2023 года Савельев сообщил, что Россия из-за введённых ограничительных мер в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов. В апреле 2023 года эксперты немецкого журнала Wirtschaftswoche отметили, что, исходя из анализа воздушного движения над территорией России, санкции не оказали на него существенного влияния.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян в ходе прямой линии 14 декабря, выразил мнение, что российские авиапроизводители долгое время продолжали излишне крупные закупки самолётов зарубежных компаний. По мнению главы государства, за это время можно было озаботиться рынком отечественной техники. В то же время он заявил, что россияне не останутся без авиаперевозок.