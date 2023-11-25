Москва, 25 ноября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Россия из-за введённых ограничительных мер в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолёты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года эксперты немецкого журнала Wirtschaftswoche отметили, что, исходя из анализа воздушного движения над территорией России, санкции не оказали на него существенного влияния. Россия может получать запчасти для самолётов через третьи страны или неофициальные каналы, предположили авторы.

Самолёты, которые имеются у российских авиакомпаний, можно поддерживать в состоянии лётной годности еще около десяти лет, заявил в марте 2023 года Виталий Савельев. У Минпромторга, таким образом, есть время на разработку новых отечественных моделей самолётов, пояснил он.