Москва, 14 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян в ходе прямой линии 14 декабря, выразил мнение, что российские авиапроизводители долгое время продолжали излишне крупные закупки самолётов зарубежных компаний. По мнению главы государства, за это время можно было озаботиться рынком отечественной техники. В то же время, он заявил, что россияне не останутся без авиаперевозок.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Всё время мы об этом говорили, так или иначе, что-то сделать удалось. Парк техники действительно, я бы сказал, перегружен иностранными самолётами», — пояснил президент.

При этом Путин поделился информацией об активном выкупе отечественными компаниями взятых ранее в лизинг самолётов.

«Возможность для отечественного самолетостроения есть, россиянам будет на чём летать», — заявил президент.

Подытоживая, глава государства сообщил, что ситуация планомерно меняется в лучшую сторону.

«Россия планирует произвести свыше тысячи самолётов к 2030 году», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в марте премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что страна планирует с 2026 года выпускать более ста самолётов различных модификаций в год. По его словам, главное в этом деле — не снижать набранные темпы, в частности по модернизации производственных линий.

Позднее, 1 ноября, стало известно, что опытный образец нового российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М успешно провёл первый испытательный полёт. Как заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, благодаря использованию современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, созданного на российских компонентах, повысится безопасность и надёжность полётов, а в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолёта использованы решения, обеспечивающие его эффективность.