Москва, 31 марта, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Российские авиакомпании могут увеличить объём перевозок пассажиров до 101,2 млн по итогам 2023 года. Об этом 31 марта сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

«Воздушным транспортом для перевозок по плану в 2023 году у нас 101,2 млн пассажиров», — сказал Савельев.

По его словам, этот показатель превысит уровень 2022 года на 6,5%. Он напомнил, что в 2022 году было перевезено 95,2 млн пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделило около 300 млрд руб. для выкупа самолётов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей. Часть этих средств уже была использована на выкуп десяти дальнемагистральных самолётов.