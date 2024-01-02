Воздушная тревога на Украине длилась около 3,5 часа
Киев, 2 января, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Воздушная тревога на всей территории Украины продолжалась порядка 3,5 часа. Об этом свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно его данным, воздушная тревога на Украине была объявлена во всех регионах в 07:23 мск и отменена около 10:50 мск.
Согласно данным карты воздушных тревог, в настоящее время сирены тревоги звучат только в Николаевской области Украины.
Как передавало ИА Регнум, в Киеве ночью 2 января на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. По данным киевской городской военной администрации, в городе работала система ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе горел обломок беспилотника на открытой местности. В нескольких районах Киева после взрывов пропало электричество. По словам Кличко, после взрывов в некоторых районах Киева вспыхнули пожары.
О взрывах сообщили также в Кировоградской области Украины в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград). Взрывы прогремели в Винницкой области на западе Украины. Также сообщалось о взрывах в Харькове.