Киев, 2 января, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Воздушная тревога на всей территории Украины продолжалась порядка 3,5 часа. Об этом свидетельствуют данные украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно его данным, воздушная тревога на Украине была объявлена во всех регионах в 07:23 мск и отменена около 10:50 мск.

Согласно данным карты воздушных тревог, в настоящее время сирены тревоги звучат только в Николаевской области Украины.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве ночью 2 января на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. По данным киевской городской военной администрации, в городе работала система ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе горел обломок беспилотника на открытой местности. В нескольких районах Киева после взрывов пропало электричество. По словам Кличко, после взрывов в некоторых районах Киева вспыхнули пожары.

О взрывах сообщили также в Кировоградской области Украины в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград). Взрывы прогремели в Винницкой области на западе Украины. Также сообщалось о взрывах в Харькове.