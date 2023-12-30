Вашингтон, 30 декабря, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Реакция официальных лиц США на удары Воздушно-космических сил России по объектам военной инфраструктуры Украины свидетельствует об эффективности специальной военной операции, заявил в субботу, 30 декабря, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Американская реакция на удары российских ВКС свидетельствует об эффективности специальной военной операции. Это при том, что, как признают сами американцы, Вашингтон сумел объединить вокруг себя 50 государств, ведущих против России гибридную войну», — приводит слова Антонов Telegram-канал посольства.

По словам дипломата, противники Москвы продолжают преследовать цель по нанесению Российской Федерации поражения на поле боя, а также в экономической сфере путём введения многочисленных санкций. При этом Антонов подчеркнул, что Россия способна дать решительный ответ на любые посягательства на безопасность страны.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы России в период с 23 по 29 декабря нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным орудием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины. По его словам, средства поражения уничтожили объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы и места хранения техники и различных боеприпасов.