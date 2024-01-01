Москва, 1 января, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Страны СНГ продолжат работать над проектами по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения. Об этом говорится в концепции председательства России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году, опубликованной на сайте Кремля.

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«Продолжится работа над совместными проектами стран СНГ по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих её цели и принципы», — говорится в концепции.

Отмечается, что важным направлением работы будет противодействие внешнему деструктивному влиянию на культурно-гуманитарное пространство государств — участников СНГ, включая попытки «отмены культуры» того или иного народа либо его вклада в мировое культурное наследие.

Значимым аспектом российского председательства будет поддержка мер по борьбе с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма, сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, в том числе о фактах геноцида народов Советского Союза. Особое внимание будет уделено подготовке к проведению в 2025 году в Содружестве Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом.

Большое внимание будет уделено развитию молодёжного сотрудничества в рамках СНГ, расширению существующих совместных проектов и запуску новых инициатив.

Отмечается, что в ходе своего председательства Россия готова тесно взаимодействовать с другими государствами — участниками СНГ и Исполнительным комитетом СНГ.

Как передавало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года председательствует в Содружестве Независимых Государств. Среди ключевых задач на 2024 год — укрепление авторитета СНГ, укрепление связей организации с рядом региональных объединений, совместное противодействие внешним вызовам.