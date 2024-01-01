Токио, 1 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В Японии в ближайшие два-три дня сохраняется возможность повторных толчков магнитудой более 7 баллов. Об этом сообщили специалисты национального метеорологического управления Японии.

Du Xiaoyi/Global look press

Эксперты предупредили, что угроза повторных землетрясений сохраняется в этом же регионе — префектуре Исикава.

Как передавало ИА Регнум, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио.

Власти страны объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. Позднее цунами было зафиксировано в районе крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки — Карива». Для ликвидации последствий будут задействованы Силы самообороны страны.

Также угроза цунами была объявлена на Сахалине, во Владивостоке и Находке.