На Сахалине объявили угрозу цунами
На Сахалине объявили угрозу цунами из-за землетрясения в Японии
Южно-Сахалинск, 1 января, 2024, 11:39 — ИА Регнум. В Сахалинской области объявлена угроза цунами, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, сообщили 1 января в региональном главном управлении МЧС.
«Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в ряде районов включена система оповещения, производится эвакуация населения в безопасные места.
Как передавало ИА Регнум, в Японии была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.