Южно-Сахалинск, 1 января, 2024, 11:39 — ИА Регнум. В Сахалинской области объявлена угроза цунами, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, сообщили 1 января в региональном главном управлении МЧС.

Владимир Михайлов/РИА Новости

«Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ряде районов включена система оповещения, производится эвакуация населения в безопасные места.

Как передавало ИА Регнум, в Японии была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.