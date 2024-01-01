Владивосток, 1 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке объявлена угроза цунами, сообщили 1 января в администрации города.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале администрации.

По информации центра «Цунами», высота волны составит 0,3 метра, а опасное природное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36 по местному времени (12:36 мск), рассказали в администрации города.

Также угроза цунами объявлена и в Находке.

Ранее была объявлена угроза цунами на Сахалине. Под воздействие волн могут попасть прибрежные части на западе острова, сообщили в региональном главном управлении МЧС. В некоторых районах Сахалина была включена система оповещения и начата эвакуация жителей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 января в Японии была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио.

Власти страны объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. Позднее цунами было зафиксировано в районе крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки — Карива». Для ликвидации последствий будут задействованы Силы самообороны страны.