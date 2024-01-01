Токио, 1 января, 2024, 11:18 — ИА Регнум. В Японии зафиксировано цунами высотой 0,4 метра около крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива». Об этом 1 января сообщил японский телеканал NHK.

Кадр из видео

По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, на атомных объектах нештатных ситуаций не зафиксировано.

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Как отметила компания ТЕРСО, которая является оператором станции, состояние АЭС уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в Японии была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. В префектуре Исикава приостановлена работа скоростных поездов.