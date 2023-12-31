Москва, 31 декабря, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Порядка 20 тыс. военнослужащих противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) выведут на боевое дежурство в новогодние праздники, сообщила 31 декабря пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в новогоднюю ночь на дежурство заступят более 1,8 тыс. военных 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения Воздушно-космических сил России.

Кроме того, в Минобороны отметили, что все подготовительные мероприятия, запланированные на уходящий, 2023 год, первая армия ПВО-ПРО выполнила.

Как сообщало ИА Регнум, около 20 тысяч военных сил ПВО и ПРО обеспечивали оборону Москвы в новогодние праздники в 2022 году. Тогда в Минобороны также сообщали, что 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь.